Dieci anni fa l’omicidio del sindaco pescatore, Dario Vassallo: “Uomini dello Stato implicati” (FOTO) (Di domenica 6 settembre 2020) Tempo di lettura: 6 minutiPollica (Sa)- “Uomini dello Stato implicati nell’omicidio di mio fratello e uomini dello Stato li arresteranno”. Ha tuonato così ieri, al microfono dei giornalisti e dal palco della “Festa della Speranza” in ricordo del fratello Angelo, Dario Vassallo, presidente della fondazione “Angelo Vassallo, sindaco pescatore” e fratello del primo cittadino cilentano trucidato la sera del 5 settembre 2010, da mani armate ed ancora ignote. La rabbia di Dario Vassallo è per una verità, quella sulla morte del primo cittadino di Pollica, che a distanza di Dieci anni dall’omicidio, ... Leggi su anteprima24

DavidSassoli : La lezione civile che ha reso #AngeloVassallo sindaco-simbolo del Mezzogiorno era fatta di impegno costante, di ent… - VincenzoDeLuca : Omicidio di #AngeloVassallo: è uno scandalo nazionale che a dieci anni di distanza non ci sia ancora un elemento di… - nzingaretti : Sono passati dieci anni dalla morte di Angelo Vassallo, sindaco di Pollica, e giustizia ancora non è stata fatta. L… - hellodetective_ : non mio fratello che porta a casa mio cugino seguito dalla sorella di dieci anni quando mancano due giorni all'esam… - S_Dieci : RT @_DAGOSPIA_: ITALIA, UN PAESE DI CAPRE: SOLO IL 62,2% DELLE PERSONE TRA I 25 E I 64 ANNI HA UN DIPLOMA -

Ultime Notizie dalla rete : Dieci anni Chi c’era a Venezia dieci anni fa Il Post L’agenda beauty di settembre 2020

Linee curve, prodotti essenziali, nuance universali. Ben Gorham, fondatore del brand di profumeria artistica Byredo, ha lavorato spalla a spalla con Isamaya Ffrench, make up artist londinese tra le pi ...

Centola: punta a migliorare la pubblica illuminazione

Il Comune di Centola, retto dal sindaco Carmelo Stanziola, ha approvato i lavori di efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione al Capoluogo. L’Ente ha intenzione di sfruttare i fondi del ...

Linee curve, prodotti essenziali, nuance universali. Ben Gorham, fondatore del brand di profumeria artistica Byredo, ha lavorato spalla a spalla con Isamaya Ffrench, make up artist londinese tra le pi ...Il Comune di Centola, retto dal sindaco Carmelo Stanziola, ha approvato i lavori di efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione al Capoluogo. L’Ente ha intenzione di sfruttare i fondi del ...