Coronavirus, i dati – 1.297 nuovi casi e 8 vittime. Rispetto a ieri trentamila tamponi in meno: 76.856. Aumentano terapie intensive (Di domenica 6 settembre 2020) Nelle ultime 24ore in Italia si sono registrati 1297 casi di Coronavirus. Il calo Rispetto al giorno precedente – quando erano stati quattrocento in più, 1695 – si spiega con un numero di tamponi decisamente inferiore: 76.856, contro i 107mila di sabato. I decessi segnalati oggi sono la metà di ieri: 8, per un totale di 35.541 persone morte dall’inizio della pandemia. Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute nel bollettino quotidiano, Aumentano, seppur di poco, i ricoveri nelle terapie intensive: 133 pazienti, 12 in più Rispetto a sabato. In totale, gli attualmente positivi sono 32.078. Solo una regione, la Valle d’Aosta, nelle ultime 24 ore non ha riportato ... Leggi su ilfattoquotidiano

