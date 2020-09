Complotti, se a crederci sono i giovani la questione diventa davvero preoccupante (Di domenica 6 settembre 2020) di Paolo Di Falco e Marta De Vivo “Nulla al mondo è più pericoloso di un’ignoranza sincera e una stupidità coscienziosa.” A dire queste parole fu il reverendo King e, pensandoci bene, calzano a perfezione per riassumere la curiosa storia di due avventurieri italiani: marito e moglie, intrepidi avventurieri, nel 2020 decidono di compiere un’avventura verso i confini della conoscenza. L’obiettivo? Dimostrare che la Terra è piatta, e così, venduta anche la loro macchina, per la sete della conoscenza, in pieno lockdown da Venezia si dirigono alla volta della Sicilia, alla ricerca della fine del mondo. Peccato che una volta arrivati in Sicilia, oltre ad aver scoperto che il mondo non finiva e che – chi l’avrebbe mai immaginato – dopo anni di Complotti Google maps diceva il vero, hanno pure ... Leggi su ilfattoquotidiano

