Cinzia Primatesta moglie Antonino Cannavacciuolo, il loro segreto (Di domenica 6 settembre 2020) Questo articolo . La compagna di vita di Antonino Cannavacciuolo si chiama Cinzia Primatesta, una donna forte e ambiziosa che ha rivoluzionato la vita del marito chef. Cinzia Primatesta è il nome della moglie di Antonino Cannavacciuolo, famoso chef noto per trasmissioni come MasterChef. Questa sera Cannavacciuolo ritornerà proprio a rivestire il ruolo di giudice nella trasmissione che … Leggi su youmovies

Antonino Cannavacciuolo è il terzo chef d'Italia per fatturato: il dato emerge dalla classifica speciale stilata da Pambianco Strategie di Impresa, che mette a confronto i vari chef della cucina itali ...