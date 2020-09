Aumento pensioni d’invalidità 2020: la platea rischia di ridursi ancora? (Di domenica 6 settembre 2020) Dati i numerosi dubbi e le tante domande che ogni volta che parliamo di Aumento della pensione di invalidità ci vengono poste, riceviamo e con interesse pubblichiamo, la gentile disamina, scritta proprio per il nostro sito, del Dott Massimiliano, invalido al 100% e molto preparato in materia, oltreché abile nel districarsi, forse anche più di noi, nelle circolari e norme vigenti al momento. Al punto da aver trovato, quello che lui chia,a ‘cavillo’ che potrebbe mettere in discussione la platea dei potenziali beneficiari. Non aggiungiamo altro, su richiesta dello stesso Massimiliano, al fine di non stravolgere nulla del suo ragionamento, complesso ma attento. Vi invitiamo, facendo eco alla richiesta del nostro lettore stesso, a leggere tutto l’articolo con la massima attenzione senza spaventarvi dai tecnicismi, in ... Leggi su pensionipertutti

Fedily1 : @picco_matteo @Azione_it @CarloCalenda Si il pd favore rdc e aumento pensioni d'invidia. - lapuccio : @GiorgiaMeloni le pensioni di invalidità?aumento, 100%, di quale anno è quale mese? Non giudico, pensate solo gli… - LiberiElitari : @CottarelliCPI Principi che condivido, non vedo perché metterli in Costituzione. Per rendere illegittima quota 100,… - arabellara : @SorellaBaderla Su quest'ultimo aumento ho dubbi che ci sia una causalità diretta con bsby pensioni,contributi farl… - LavoroFisco : Pensioni di invalidità, arriva l’aumento a 651,51 euro mensili: destinatari e requisiti -