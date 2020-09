"Agguato in bagno, poi mi è saltato addosso". Preso il violentatore seriale del McDonald's (Di domenica 6 settembre 2020) Stefano Vladovich Il racconto choc della vittima. Lo stupratore è un balordo di origine croata Roma. Violenza sessuale all'interno del McDonald's di corso Francia. Ha aspettato che la sua vittima entrasse in bagno. Poi l'ha afferrata alle spalle e l'ha trascinata all'interno del gabinetto degli uomini. «Mi voleva strappare i vestiti di dosso - racconterà la vittima dell'ennesimo abuso sessuale nella capitale -, minacciava di farmi del male se non mi spogliavo. Non riuscivo a farlo desistere, così mi sono messa a strillare». Insomma, solo gli urli e i calci della poveretta, una ragazza di 19 anni, hanno evitato il peggio. è stato arrestato dopo un inseguimento fra i locali della movida di Ponte Milvio, P.E., 22 anni italiano ma di origini croate, nullafacente e senza ... Leggi su ilgiornale

VIAREGGIO. Nel giro di pochi giorni è stato testimone di due drammi avvenuti nelle acque antistanti la spiaggia de L’Altro Mare Tre: Stefano Pedonese ieri ha rischiato anche lui davvero, perché è stat ...

