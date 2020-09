Accoltellamenti a Birmingham, Raab sicuro: “Non è terrorismo” (Di domenica 6 settembre 2020) Accoltellamenti nella notte a Birmingham, in Gran Bretagna. Il bilancio parla di un morto e 7 feriti. Esclusa l’ipotesi terrorismo dal ministro Raab Continuano ad arrivare dettagli relativi agli Accoltellamenti che, la scorsa notte, hanno portato ad un morto e 7 feriti a Birmingham, in Gran Bretagna. Al momento, riporta la polizia locale britannica, altre … L'articolo Accoltellamenti a Birmingham, Raab sicuro: “Non è terrorismo” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

