Trieste-Venezia in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Supercoppa A1 2020 (Di sabato 5 settembre 2020) All’Allianz Dome sfida in vetta al gruppo C tra l’Allianz Trieste e l’Umana Reyer Venezia. Le compagini hanno superato con successo le prime due giornate del proprio girone della Supercoppa 2020 di Serie A1. Dopo le vittorie su Treviso e Trento arriva lo scontro diretto con i lagunari che almeno sulla carta partono favoriti per l’accesso alle final four. La palla a due del confronto è stata fissata per le ore 20.00 di sabato 5 settembre. La sfida non sarà trasmessa in tv e la visione sarà disponibile in esclusiva streaming su Eurosport Player. Sabato 5 settembre, Ore 20.00 – Allianz Trieste-Umana Reyer Venezia (Eurosport Player) IL REGOLAMENTO DELLA Supercoppa 2020 RISULTATI E ... Leggi su sportface

