Tor Vergata, molestie e minacce all’ex compagna: arrestato 39enne (Di sabato 5 settembre 2020) Questa mattina, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Vergata hanno arrestato un romano di 39 anni, con precedenti,in atto già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento all’ex moglie, per aver continuato e reiterato le molestie nei confronti della donna. I militari hanno raggiunto l’uomo e gli hanno notificato l’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa Tribunale ordinario di Velletri – ufficio del G.I.P. Dopo la fine della relazione con l’ex moglie, avvenuta lo scorso anno, l’uomo era stato in un primo momento sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento ma, ha continuato a molestare telefonicamente e reiterato le minacce verbali, tanto da spingere l’ex compagna a presentare ulteriori denunce presso la ... Leggi su ilcorrieredellacitta

