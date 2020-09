Taylor Mega, bufera social: drastico calo di follower dopo la risposta afobica (Di sabato 5 settembre 2020) Nuovamente al centro della bufera social è una delle più discusse influencer del momento, Taylor Mega. A farla finire nel mirino delle critiche è una risposta che la ragazza ha dato riguardo l’asessualità, portandola a perdere drasticamente seguaci su Instagram. “Problemi di natura fisica o mentale“ – dopo aver trascorso l’estate all’insegna di viaggi insieme al … L'articolo Leggi su dailynews24

DonatellaEspos1 : RT @vinbianco: Ma Giulia De Lellis, Beatrice Valli e Taylor Mega si sono messe d'accordo oggi? Hanno fatto una scommessa su chi la spara pi… - baduniverse1 : RT @_SpaceJay___: Ecco un'altra idiota che avete fatto arricchire solo perché bella: Taylor Mega che da dei malati agli asessuali, categori… - __goldentrio__ : RT @bivtcha: Il trio delle cafone Taylor Mega, Giulia De Lellis e Beatrice Valli per oggi hanno già diffuso la loro dose giornaliera di ign… - Voloviadate : RT @vinbianco: Ma Giulia De Lellis, Beatrice Valli e Taylor Mega si sono messe d'accordo oggi? Hanno fatto una scommessa su chi la spara pi… - xHappinesstan : RT @_SpaceJay___: Ecco un'altra idiota che avete fatto arricchire solo perché bella: Taylor Mega che da dei malati agli asessuali, categori… -

Di Taylor Mega nelle ultime settimane si erano perse le tracce. L'influencer era sparita dai radar che contano per godersi le vacanze estive in tranquillità. Nessun evento e nessuna apparizione pubbli ...Taylor Mega risponde ad una domanda sugli asessualli e scatena la polemica sul web: dopo le critiche, l’influencer cancella tutto. Taylor Mega torna a far parlare di sè scatenando una polemica. L’infl ...