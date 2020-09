Portogallo, Ronaldo non giocherà contro la Croazia (Di sabato 5 settembre 2020) Portogallo-Croazia, sfida che inizierà tra pochi istanti, non vedrà la partecipazione di Cristiano Ronaldo. La notizia era già nell’aria, adesso è ufficiale: il ct portoghese Fernando Santos ha scelto di tenere a riposo l’attaccante della Juventus, già in forte dubbio per un’infezione ad un dito del piede destro. Foto: Twitter personale L'articolo Portogallo, Ronaldo non giocherà contro la Croazia proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

