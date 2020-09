Paolo Bonolis difende Flavio Briatore: "Trovo ridicolo questo j'accuse nei suoi confronti" (Di sabato 5 settembre 2020) Dopo aver giocato una partita di calcetto a Ferragosto, a Porto Cervo, in Sardegna, insieme a Flavio Briatore e all'allenatore del Bologna ed ex calciatore, Sinisa Mihajlovic, entrambi risultati positivi al COVID-19, l'attenzione si è focalizzata anche su Paolo Bonolis che si è sottoposto al tampone, insieme al figlio Davide, risultando fortunatamente entrambi negativi. Paolo Bonolis, qualche giorno fa, sempre insieme al figlio, ha preso parte all'edizione 2020 de La Partita del Cuore. 05 settembre 2020 21:00. Leggi su blogo

