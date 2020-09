Ottessa Moshfegh, la finzione irrompe sulla scena del delitto (Di domenica 6 settembre 2020) Con il suo cane Charlie, Vesta Gul attraversa ben sette stati per allontanarsi il più possibile da un’esistenza ordinaria e irrealizzata: alle spalle, la recente vedovanza, dopo quarant’anni di vita all’ombra del marito, noto epistemologo e accademico, in una cittadina di provincia, presumibilmente del Middle West. All’indomani del funerale, Vesta ha smantellato la vecchia casa e salutato per sempre «quel posto e tutto quello che aveva buttato addosso» per stabilirsi a Levant, zona rurale all’est, in uno chalet isolato sulla … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

lukealb : RT @rienafaire: Thread su similarità tra La morte in mano di Ottessa Moshfegh e Guida il tuo carro sulle ossa dei morti di Tokarczuk - rienafaire : Thread su similarità tra La morte in mano di Ottessa Moshfegh e Guida il tuo carro sulle ossa dei morti di Tokarczuk - Ludviclug : Si chiede però, affascinata, come mai due scrittrici così lontane per contesto siano arrivate a scrivere qualcosa d… - Ludviclug : Con Google scopro di non essere l'unica ad aver notato le affinità tra i due romanzi – quello di Moshfegh scritto n… - Ludviclug : 'La morte in mano' di Ottessa Moshfegh mi ha fatto pensare fin dall'inizio a 'Guida il tuo carro sulle ossa dei mor… -

Ultime Notizie dalla rete : Ottessa Moshfegh Ottessa Moshfegh, la finzione irrompe sulla scena del delitto Il Manifesto Perché bisogna aspettare mesi prima di leggere certi libri stranieri

Yoga, il nuovo libro del famoso scrittore Emmanuel Carrère, è uscito da pochi giorni in Francia: nonostante sia l’atteso lavoro uno degli autori europei più apprezzati e stimati, che peraltro arriva a ...

Un omicidio misterioso forse un gioco della fantasia

«Si chiamava Magda. Nessuno saprà mai chi è stato. Non l’ho uccisa io. Qui giace il suo cadavere». Vesta, una vedova di 72 anni trova un biglietto anonimo nel bosco vicino alla casa solitaria dove si ...

Yoga, il nuovo libro del famoso scrittore Emmanuel Carrère, è uscito da pochi giorni in Francia: nonostante sia l’atteso lavoro uno degli autori europei più apprezzati e stimati, che peraltro arriva a ...«Si chiamava Magda. Nessuno saprà mai chi è stato. Non l’ho uccisa io. Qui giace il suo cadavere». Vesta, una vedova di 72 anni trova un biglietto anonimo nel bosco vicino alla casa solitaria dove si ...