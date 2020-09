Mattino: il gelo calato tra il Napoli e Hysaj non favorisce l’operazione Veretout (Di sabato 5 settembre 2020) Non sarà facile trovare una intesa per il rinnovo di Hysaj, scrive il Mattino. “Al momento la fumata è nera dopo i contatti delle ultime ore, perché tra le richieste dell’albanese e quelle del Napoli la distanza è ancora notevole. Per il terzino la posizione della società è chiara: resta anche senza rinnovare. Un rischio ponderato, perché da febbraio in poi può firmare per un’altra società. L’impressione è che il Napoli farà un altro tentativo prima dell’inizio del campionato ma non sarà semplice trovare un accordo“. Ma lo stallo nella trattativa per il rinnovo con l’albanese complica anche l’affare Veretout, dalla Roma. “E il gelo ... Leggi su ilnapolista

napolista : Mattino: il gelo calato tra il Napoli e Hysaj non favorisce l’operazione Veretout Gli ultimi contatti tra il Napoli… - SeEarn : IL MATTINO – PER BERNARDESCHI E UNDER OSTACOLO INGAGGI; PER BOGA È GELO: NON MENO DI 40 MLN LA RICHIESTA DEL SASSUO… - NCN_it : IL MATTINO – PER BERNARDESCHI E UNDER OSTACOLO INGAGGI; PER BOGA È GELO: NON MENO DI 40 MLN LA RICHIESTA DEL SASSUO… - LuigiLiccardo6 : RT @napolista: Il Mattino: “Gelo tra Napoli e Sassuolo dopo la richiesta di 40 milioni per Boga” Il direttore generale del Sassuolo ha riba… - napolista : Il Mattino: “Gelo tra Napoli e Sassuolo dopo la richiesta di 40 milioni per Boga” Il direttore generale del Sassuol… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattino gelo Il Mattino: “Gelo tra Napoli e Sassuolo dopo la richiesta di 40 milioni per Boga” IlNapolista Napoli, con il City polemico silenzio per Koulibaly ma la cessione ci sarà

Inviato a Castel di Sangro «Con il Manchester City pesa ancora la trattativa per Jorginho». De Laurentiis porta alla luce un retroscena che fa capire come al momento sia in una fase di stallo la cessi ...

Ingressi scaglionati. La coppia di genitori: "Orari impossibili. Non si possono ignorare le esigenze di madri e padri che lavorano"

Gli ingressi a scuola scaglionati, ben oltre le otto del mattino, mandano in crisi i genitori. “Così non riusciamo, siamo già al lavoro”, è la testimonianza di Francesca, 41 anni. Nella scuola materna ...

Inviato a Castel di Sangro «Con il Manchester City pesa ancora la trattativa per Jorginho». De Laurentiis porta alla luce un retroscena che fa capire come al momento sia in una fase di stallo la cessi ...Gli ingressi a scuola scaglionati, ben oltre le otto del mattino, mandano in crisi i genitori. “Così non riusciamo, siamo già al lavoro”, è la testimonianza di Francesca, 41 anni. Nella scuola materna ...