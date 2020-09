L’ora della Verità, le puntate in onda domenica 6 settembre su Canale 5 (Di domenica 6 settembre 2020) L’ora della Verità, anticipazioni ultima puntata in onda domenica 6 settembre alle 21:30 su Canale 5. domenica 6 settembre su Canale 5 si conclude l’appuntamento con la nuova serie tv dal titolo “L’Ora della Verità“, una serie d’importazione, creata per il Canale francese TF1, e tratta dal romanzo “Le temps est assassin” (Tempo Assassino in Italia), di Michel Bussi. L’appuntamento con le ultime due puntate della prima stagione è per stasera alle 21:30 circa su Canale 5. La serie è andata in onda in Francia a agosto 2019, ed è composta da 8 puntate ... Leggi su dituttounpop

