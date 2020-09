La NATO vuole una risposta internazionale sull’avvelenamento di Naval’nyj (Di sabato 5 settembre 2020) La NATO vuole una risposta internazionale sull’avvelenamento del dissidente russo Aleksei Naval’nyj. Il Segretario Generale della NATO, Jens Stoltenberg, afferma che, nonostante l’attacco a Naval’nyj sia avvenuto sul suolo russo, questa è comunque una violazione del diritto internazionale. Trump si rifiuta invece di condannare la Russia. La NATO vuole una risposta sul caso Naval’nyj Ieri … Leggi su periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : NATO vuole Le fiabe al tempo dei cambiamenti climatici, in un libro nato a Genova Il Secolo XIX Caso Navalny, Nato: Mosca riveli il programma Novichok all'Opac

La Nato tra Russia e Turchia

