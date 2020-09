«La legge va rispettata e non interpretata, anche al DI» (Di sabato 5 settembre 2020) Il PS richiama il Consiglio di Stato a interrompere qualsiasi procedura non conforme a uno Stato di diritto Leggi su media.tio.ch

TwihardMuser : Carolyn Jones e John Astin migliori Morticia e Gomez Addams di sempre mi dispiace non faccio io le regole legge uni… - Alteres4 : @panluc @FurioGarbagnati @AleGuerani Guardi che ho ripetuto il suo stesso argomento: 'una legge non viene rispettat… - BincoLucky : @borghi_claudio L'importante è che sia rispettata la legge. Da tutti i magistrati. - insistente_ : @nzingaretti Terza legge più che rispettata. - MariaLu91149151 : RT @adtriarios: @virginiaraggi Brava sindaca. Analoga pubblica solerzia è auspicabile nei confronti degli immigrati che stanno rendendo la… -

Ultime Notizie dalla rete : legge rispettata

Yahoo Finanza

In Toscana sono 12.179 i casi di positività al Coronavirus, 99 in più rispetto a ieri (25 identificati in corso di tracciamento e 74 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,8% in più rispett ...“Credo che la malattia di mio padre, come quella di qualunque altro essere umano, meriterebbe ben maggiore rispetto, discrezione e attenzione alla verità di quanto non legga e non ascolti in questi gi ...