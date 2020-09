Juventus, Pjaca decide la partitella in famiglia contro l’Under 23 (Di sabato 5 settembre 2020) Marko Pjaca ha deciso la partitella a tempi ridotti da 30 minuti per ciascuna frazione che la Juventus di Andrea Pirlo ha giocato quest’oggi alla Continassa contro la selezione Under 23 bianconera, club che milita in Serie C. 1-0 il risultato finale che, al di là dei tanti assenti di peso impegnati con le rispettive nazionali, ha manifestato come ancora la squadra sia un po’ ingessata a due settimane dal via del campionato. Leggi su sportface

Seconda amichevole in famiglia per la Juventus di Andrea Pirlo, che ha affrontato alla Continassa l’Under 23 di mister Lamberto Zauli. La sgambata di 60 minuti (due tempi da 30’) si è conclusa con il ...

È una Signora in vendita. Pirlo si vuole disfare di un'intera... Juventus

AAA cercasi acquirenti. C'è una Juve...in vendita! Una vera e propria formazione di calciatori bianconeri che potrebbero fare i bagagli da qui alla chiusura del mercato (5 ottobre). Cessioni necessari ...

