Juve | nuovo braccio di ferro con Khedira Problemi per la rescissione | i dettagli

tuttosport : #Juve, preso #Iling: è il nuovo Sancho - Armchair_Gaffer : @Vamor711 Chiesa è il Bernardeschi pre-Juve, ma ha tutto per diventare il nuovo Bernardeschi, spero non alla Juve. - HeisenbergKB : @InterAndrew33 @ilciccio67 @Francesco_Ponch @vali962 Hai ragione, mercato Juve deludente e conti in rosso. Neanche… - dar_riee : Chi sarà il nuovo attaccante della #Juve tra #Cavani, #Suarez e #Dzeko? E perché proprio Ciccio Caputo? #5settembre - Fabbjus : @BombeDiVlad Ma se la Juve prendesse Eriksen e provasse a farlo diventare il nuovo Pirlo? -

L'Atalanta e la Juventus hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del difensore Christian Romero alla corte di Gian Piero Gasperini. Cristian Romero è un nuovo calciatore dell'Atalanta. L'ex di ...

La Juventus vuole liberarsi dell'ingaggio pesante di Sami Khedira ma il giocatore rifiuta la rescissione: le ultime ...

