“Incosciente, i miei figli…”. Wanda Nara, l’accusa di Maxi Lopez è pesantissima: cosa è successo a Benedicto e Constantino (Di sabato 5 settembre 2020) Mauro Icardi positivo al coronavirus. Non solo lui tra i casi di positività al virus tra i giocatori del Paris Saint Germain, ma anche i colleghi di squadra con cui ha trascorso alcuni giorni di vacanza, ovvero Neymar, Paredes, Di Maria e Navas. Una nota sul profilo ufficiale di Twitter del club francese ha reso ufficiali gli esiti dei test. Si erano incontrati a Ibiza e il contagio è stato inevitabile. Wanda Nara ha finalmente rotto il silenzio sulla questione. Si trovano in isolamento, mentre il club ha avviato tutte le procedure prescritte dal protocollo. Si apprende dal sito ANSA che “al momento la gara di campionato contro il Lens prevista per il prossimo 10 settembre è a forte rischio anche se non è stata ancora rinviata. Ma è a rischio anche il big match del 13 settembre contro il Marsiglia. Il regolamento ... Leggi su caffeinamagazine

