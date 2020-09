Incendio a Carchitti: brucia magazzino con materiale cinematografico, una persona intossicata (Di sabato 5 settembre 2020) Nella mattinata odierna i Vigili del Fuoco del Comando di Roma sono intervenuti in Via Lago Maggiore al civico 47 a Carchitti, nel Comune di Palestrina per un Incendio divampato all’interno di un magazzino, ubicato al piano seminterrato di una palazzina strutturata su due, in cui all’interno vi erano attrezzature e materiale cinematografico. Incendio a Carchitti Una persona è rimasta lievemente intossicata ed è stata trasportata dal personale del 118 presso l’ospedale di Palestrina. I Vigili del Fuoco hanno così provveduto all’estinzione dell’Incendio e alla successiva messa in sicurezza della struttura interessata (che non ha riportato danni ... Leggi su ilcorrieredellacitta

