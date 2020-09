Il 5 settembre 1969 nasce Leonardo, ex calciatore brasiliano (Di sabato 5 settembre 2020) Il 5 settembre 1969 nasce in Brasile Leonardo Nascimento de Ara jo, noto pi semplicemente come Leonardo. Ha vestito la maglia di Flamengo, San Paolo, Valencia, Kashima Antlers, Paris Saint-Germain e ... Leggi su gazzettadelsud

sowmyasofia : Leonardo: il 5 settembre 1969 nasce il campione «gentiluomo» - LifeisNerd1 : Il 3 settembre 2112 nascerà #Doraemon! ?? È un gatto robot, protagonista dell'omonimo anime e manga iniziato nel 196… - gbstoria : #accaddeoggi #3settembre 1969. Stati Uniti. L'American Sociological Association pubblica una dichiarazione pubblica… - Lady_ofShalott_ : RT @Ivo_Serentha: 3 settembre 1969 - Muore il rivoluzionario Presidente vietnamita Ho Chi Minh - AndreaMarano11 : RT @Ivo_Serentha: 3 settembre 1969 - Muore il rivoluzionario Presidente vietnamita Ho Chi Minh -

Ultime Notizie dalla rete : settembre 1969 Il 5 settembre 1969 nasce Leonardo, ex calciatore brasiliano Giornale di Sicilia Il 5 settembre 1969 nasce Leonardo, ex calciatore brasiliano

Il 5 settembre 1969 nasce in Brasile Leonardo Nascimento de Araújo, noto più semplicemente come Leonardo. Ha vestito la maglia di Flamengo, San Paolo, Valencia, Kashima Antlers, Paris Saint-Germain e ...

In Brasile nasce Leonardo - 5 settembre 1969

Sport - Il 5 settembre 1969, in Brasile, nasce Leonardo Nascimento de Araújo, da tutti conosciuto soltanto come ...

Il 5 settembre 1969 nasce in Brasile Leonardo Nascimento de Araújo, noto più semplicemente come Leonardo. Ha vestito la maglia di Flamengo, San Paolo, Valencia, Kashima Antlers, Paris Saint-Germain e ...Sport - Il 5 settembre 1969, in Brasile, nasce Leonardo Nascimento de Araújo, da tutti conosciuto soltanto come ...