Griglia di partenza F1 GP Italia Monza 2020: risultati qualifiche, Hamilton conquista la pole (Di sabato 5 settembre 2020) Lewis Hamilton domina le qualifiche del Gran Premio d’Italia e fa registrare il giro più veloce nella storia della Formula 1 a oltre 264 km di media oraria. A Monza il pilota britannico della Mercedes ferma il cronometro sull’1’18″887 con appena 69 millesimi di vantaggio sul compagno di squadra Valtteri Bottas. A sorpresa è terzo su McLaren Carlos Sainz, prossimo ferrarista, con 8 decimi di ritardo. In seconda fila anche la Racing Point di Sergio Perez appena davanti alla Red Bull di Max Verstappen. Nei primi 10 anche Lando Norris, Daniel Ricciardo, Lance Stroll, Alexander Albon e Pierre Gasly. Ferrari fuori dalla top-10 e dunque assente nella Q3. È di Charles Leclerc il miglior piazzamento per la Rossa con il tredicesimo tempo che gli vale la settima fila dietro anche a ... Leggi su sportface

