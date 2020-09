**Governo: Conte, 'con Fi e Meloni dialogo costante, Salvini non richiama'** (Di sabato 5 settembre 2020) Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Quando si parla di opposizione si parla di tre partiti di centrodestra con esponenti dai temperamenti diversi. Con Fi il dialogo è costante e molto istituzionale e rispetto dei ruoli, con Meloni anche. Con Salvini invece quando lascio un messaggio non vengo richiamato...". Così il premier Giuseppe Conte, alla Festa del Fatto quotidiano. Leggi su liberoquotidiano

