GF Vip: Serena Enardu sommersa dalle critiche risponde con un video ironico (Di sabato 5 settembre 2020) L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Serena Enardu, è stata letteralmente sommersa dalle offese a causa di una torta per il compleanno della loro personal trainer sulla quale erano apparse delle bandierine raffiguranti delle svastiche. Si era trattato di uno scherzo voluto dal marito della personal trainer, ma questo non è stato molto apprezzato dai … L'articolo Leggi su dailynews24

DailyNews 24

Con un video molto ironico pubblicato su Instagram, Serena Enardu, sommersa dalle offese insieme alla sua gemella Elga per via della svastica comparsa sulla torta di compleanno della loro personal tra ...Temptation Island, chi è Serena Spena: scopriamo insieme l’età, la carriera e qualche curiosità in più sulla nuova protagonista del programma di Canale 5 Temptation Island, chi è Serena: età, carriera ...