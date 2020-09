Francia, chiuse 22 scuole e 100 classi per casi di coronavirus: avevano riaperto martedì (Di sabato 5 settembre 2020) Francia, chiuse 22 scuole e 100 classi per casi di coronavirus. Lo ha detto il ministro dell’Educazione Jean-Michel Blanquer, ai microfoni di radio Europe, precisando che 10 scuole si trovano a La Reunion, dipartimento francese nell’Oceano Indiano, e quindi si tratta di dodici istituti su oltre 60mila. Tre giorni dopo la prima campanella – il 1 settembre – in Francia sono già stati chiusi 22 istituti e un centinaio di classi per casi di positività al coronavirus. Lo ha detto il ministro dell’Educazione francese, Jean-Michel Blanquer, ai microfoni di radio Europe: “In Francia ci sono 12 scuole che sono ... Leggi su limemagazine.eu

lorepregliasco : Francia: 3 giorni dopo la riapertura, già chiuse 22 scuole - MediasetTgcom24 : Coronavirus, chiuse 22 scuole e 100 classi in Francia #francia - RaiNews : Lo stop è giunto ad appena tre giorni dalla ripresa scolastica - gemini9500 : RT @anamoRacsecnarF: In Francia 9000 casi in un giorno solo. Molte le scuole chiuse. Italiani,mi raccomando,continuate a negare l’esistenza… - MicheleGuidott1 : Parecchie scuole già chiuse in Francia nel giro di 2 giorni... La notizia parla dasola... #scuola #disatropreannunciato -