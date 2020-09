Formazioni ufficiali Portogallo-Croazia, Nations League 2020/2021 (Di sabato 5 settembre 2020) Le Formazioni ufficiali di Portogallo-Croazia, match valido per l’Uefa Nations League 2020/2021. Calcio d’inizio alle ore 20.45 di sabato 5 settembre all’Estadio do Dragao di Porto, dove i campioni in carica della competizione ospitano i vice campioni del mondo in un match che promette spettacolo. In dubbio Cristiano Ronaldo, fermato da un’infezione a un dito del piede. Di seguito le scelte dei due allenatori: ORARIO, CANALE E DIRETTA STREAMING DEL MATCH Portogallo: Lopes; Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro; Joao Moutinho, Danilo, Bruno Fernandes; Diogo Jota, Joao Felix, Bernardo Silva. Croazia: Livakovic; Jedvaj, Lovren, Vida, Barisic; Pasalic, Kovacic; Brekalo, Vlasic, Rebic; Kramaric. Leggi su sportface

