Coronavirus, Galli attacca: “La scuola doveva iniziare ad ottobre” (Di sabato 5 settembre 2020) Massimo Galli, professore di Malattie infettive all’Università Statale di Milano e primario all’Ospedale Sacco, contesta le scelte sulla riapertura della scuola e non solo. Delle due l’una: rinviare le elezioni regionali 2020 oppure aprire le scuole più tardi, a ottobre. Secondo Massimo Galli, professore di Malattie infettive all’Università Statale di Milano e primario all’Ospedale Sacco, … L'articolo Coronavirus, Galli attacca: “La scuola doveva iniziare ad ottobre” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

