Confturismo: 'Confermate stime peggiori, perdite per 100 miliardi' (Di sabato 5 settembre 2020) Giugno con fatturati azzerati, luglio con andamento a singhiozzo, agosto con numeri ridotti, permanenze medie più brevi e spesa contratta, mentre le prospettive per settembre sono ridimensionate ... Leggi su tgcom24.mediaset

MediasetTgcom24 : Confturismo: 'Confermate stime peggiori, perdite per 100 miliardi' #turismo - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Confturismo: 'Confermate stime peggiori, perdite per 100 miliardi' #turismo - miagmarsuren : RT @MediasetTgcom24: Confturismo: 'Confermate stime peggiori, perdite per 100 miliardi' #turismo - Filo2385Filippo : RT @MediasetTgcom24: Confturismo: 'Confermate stime peggiori, perdite per 100 miliardi' #turismo - robreg1 : RT @MediasetTgcom24: Confturismo: 'Confermate stime peggiori, perdite per 100 miliardi' #turismo -

Ultime Notizie dalla rete : Confturismo Confermate Confturismo: "Confermate stime peggiori, perdite per 100 miliardi" TGCOM Confturismo: Confermate le peggiori previsioni, settore attende interventi adeguati

Torino, 5 set. (LaPresse) - Dopo il mese di giugno di fatturati azzerati per le imprese del turismo e luglio con andamento a singhiozzo, si registra un agosto con numeri complessivamente ridotti, perm ...

Confturismo: "Confermate stime peggiori, perdite per 100 miliardi"

Giugno con fatturati azzerati, luglio con andamento a singhiozzo, agosto con numeri ridotti, permanenze medie più brevi e spesa contratta, mentre le prospettive per settembre sono ridimensionate rispe ...

Torino, 5 set. (LaPresse) - Dopo il mese di giugno di fatturati azzerati per le imprese del turismo e luglio con andamento a singhiozzo, si registra un agosto con numeri complessivamente ridotti, perm ...Giugno con fatturati azzerati, luglio con andamento a singhiozzo, agosto con numeri ridotti, permanenze medie più brevi e spesa contratta, mentre le prospettive per settembre sono ridimensionate rispe ...