Caterina Balivo svela: ho rifiutato la Rai (Di sabato 5 settembre 2020) La nuova stagione televisiva sta per ripartire ma Caterina Balivo non ci sarà. Nessun ritorno in tv eppure “mamma Rai mi avrebbe voluta, ma io preferisco stare con la famiglia”. Questa la sua verità… Non ha dubbi Caterina Balivo. La sorridente conduttrice di Vieni da me, vuole prendersi una pausa dalla tv, per restare accanto alla sua famiglia. Una decisione che ha preso per poter dedicare più tempoArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

