Calciomercato, Rui Costa contro Cavani: “Il calcio va a rotoli” (Di sabato 5 settembre 2020) Rui Costa ha spiegato le ragioni del mancato accordo per Cavani al Benfica. “Non puoi chiedere 10 milioni a 34 anni”. Alcune dichiarazioni di Rui Costa a un tv portoghese sono circolate molto online anche in Italia per le valutazioni espresse dall’ex giocatore di Fiorentina e Milan, oggi direttore sportivo del Benfica. Il riferimento del dirigente è alla recente trattativa di calciomercato per il centravanti uruguaiano Edinson Cavani, svincolato dopo sette stagioni nel Paris Saint-Germain. Per Rui Costa il fallimento della trattativa è sintomatico di una condizione generale del calcio divenuta economicamente insostenibile. “Un giocatore di quasi trentaquattro anni non può chiedere 10 ... Leggi su bloglive

