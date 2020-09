Calciomercato Juventus, passi avanti per l’arrivo di Suarez? (Di sabato 5 settembre 2020) Importanti notizie di mercato giungono in queste ore dalla Spagna, dove ogni minuto che passa l’operazione Suarez sembra tingersi di nuove intriganti sfaccettature, positive o meno che siano per il suo tanto agognato arrivo alla Juventus, dove sarebbe accolto a braccia aperte da Pirlo, in trepidazione per l’approdo, tanto atteso ma sempre più vicino, del suo nuovo numero 9, ovvero l’erede del presunto partente Higuain. Se nella giornata di ieri sembravano essere state riscontrate varie difficoltà, come il problema del passaporto italiano, non ottenibile nel breve periodo, e l’inserimento del Paris Saint-Germain, alla ricerca di una punta che abbia fame di gol in Champions League, nelle ultime ore ecco che importanti evoluzioni sembrano aver nuovamente capovolto la situazione con il Pistolero. LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24

DiMarzio : #Juventus, nuovi contatti per Cavani - SkySport : Juventus-Suarez, fiducia per il passaporto comunitario - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Juventus, nuovi contatti per Edinson Cavani Si riaggiunge alla lista degli obiettivi per l'attacc… - CarlottaMiller_ : RT @calciomercatoit: ?? #Juventus - Caccia al bomber: può tornare #Morata ?? #CMITmercato - calciomercatoit : ?? #Juventus - Caccia al bomber: può tornare #Morata ?? #CMITmercato -