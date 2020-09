Berrettini-Ruud in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Us Open 2020 (Di sabato 5 settembre 2020) Matteo Berrettini troverà di fronte Casper Ruud, in occasione del terzo turno degli Us Open 2020. Il numero uno d’Italia proverà a scardinare il tennis tatticamente apprezzabile dell’avversario norvegese, opponente con le abilità usualmente ostiche per le caratteristiche del talento romano. Il match andrà in scena oggi, sabato 5 settembre, a partire dalle ore 19.00 italiane. La copertura televisiva è affidata a Eurosport (canali 210 e 211 di Sky, Dazn), con diretta streaming su Eurosport Player. In alternativa, Sportface.it garantirà una diretta testuale del testa a testa, con aggiornamenti e approfondimenti post-match. COME SEGUIRE IN TV IL MATCH CARUSO-RUBLEV Leggi su sportface

