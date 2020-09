Barcellona, ha vinto Bartomeu? No, ora Messi ha il coltello dalla parte del manico… (Di sabato 5 settembre 2020) Un muro contro muro che sembrava destinato a regalare un clamoroso colpo di scena, poi la svolta che non ci si aspettava. Eppure Lionel Messi è stato vicinissimo a lasciare il Barcellona già in questa sessione di calciomercato. Vicino come non mai, perché il suo ciclo e quello dei blaugrana sembravano finiti. E allora la ‘Pulce’ si è messa di traverso, contro Bartomeu, contro la dirigenza, contro i tifosi che lo hanno osannato per decenni, ma mai contro il club che lo ha curato quando da bambino non cresceva. E a lui si so accodati tanti altri, soprattutto dopo la figuraccia in Champions League contro i futuri campioni d’Europa del Bayern Monaco: da Piqué a Suarez, da Rakitic (che già sembrava fuori dal progetto) a Vidal. E dopo il croato, ceduto al Siviglia, tanti altri ... Leggi su calcioweb.eu

