Xbox Series X costerà 599 dollari? Pringles potrebbe aver svelato il prezzo (Di venerdì 4 settembre 2020) Mancano ormai pochissimi mesi alla fine del 2020 e di conseguenza all'uscita di PlayStation 5 e Xbox Series X. Attualmente sia Sony che Microsoft non hanno ancora annunciato né il prezzo e né la data di uscita delle loro console, ma in questo periodo stanno fioccando rumor focalizzati più che altro sul prezzo di Xbox Series X.L'ultima indiscrezione arriva nientemeno che dal produttore delle famose patatine Pringles. L'utente Twitter Cavie ha scovato un concorso a premi disponibile in Sud Africa: acquistando una confezione di Pringles si può partecipare ad un concorso che consente di vincere Xbox Series X. Le unità complessivamente regalate sono 46, per un totale complessivo di R621.000 ... Leggi su eurogamer

