The Batman: la produzione ancora ferma, smentite le voci sulle riprese in corso (Di venerdì 4 settembre 2020) Smentita la ripresa della lavorazione di The Batman, a causa della positività al Covid-19 di Robert Pattinson: la produzione del film è ancora ferma e cast e crew in quarantena. Dopo la notizia che la produzione di The Batman aveva ripreso la lavorazione, arriva la smentita, infatti il set è ancora fermo a causa della positività al Coronavirus del protagonista Robert Pattinson, attualmente isolato in quarantena come tutto il resto della troupe. La news, diffusa da Variety e da Deadline, era trapelata perché alcune fonti avevano avvistato alcuni movimenti sul set, ma si trattava solo di una troupe selezionata, che si occupa della costruzione di set e oggetti di scena presso i Warner Bros. Studios nel Regno Unito. A quanto pare, infatti, ... Leggi su movieplayer

