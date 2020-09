Taiwan, caccia cinese Su-35 precipita sull’isola: forse abbattuto [VIDEO] (Di venerdì 4 settembre 2020) Un caccia cinese Su-35 è precipitato in queste ore sull’isola di Taiwan, probabilmente abbattuto dalla contraerea locale. Lo indicano immagini VIDEO pubblicate nelle scorse ore dai media locali, che mostrano anche la cattura del pilota dell’aereo, rimasto ferito. La notizia non è stata ancora confermata ufficialmente né dalle autorità di Taiwan, né da quelle di Pechino. L’episodio s’inserisce tuttavia in un quadro di forti e crescenti tensioni tra la Repubblica popolare cinese e Taiwan, considerata da Pechino parte integrale del suo territorio in base al principio “una sola Cina”. A inasprire i toni ha contribuito lo scorso agosto la storica visita a Taipei del ... Leggi su meteoweb.eu

luca_lammerding : RT @danteguest1: ?????? Ci dobbiamo mettere l'elmetto? Caccia cinese abbattuto nei pressi di Taiwan - sebaquila : RT @danteguest1: ?????? Ci dobbiamo mettere l'elmetto? Caccia cinese abbattuto nei pressi di Taiwan - Ultron65 : RT @GeopoliticalCen: Un caccia su-35 cinese che operava nello stretto di Taiwan sarebbe precipitato sul territorio cinese - generacomplotti : RT @PaoloMauri78: Mistero nei cieli sullo Stretto di #Taiwan: sembra che un caccia cinese sia stato abbattuto dalla contraerea di Taipei, m… - Ultron65 : RT @agenzia_nova: Aggiornamento: l'Aeronautica di #Taiwan nega l'abbattimento di un caccia cinese Su-35 sull'isola -

Ultime Notizie dalla rete : Taiwan caccia Precipita un jet cinese. Guasto tecnico, abbattimento o fake news? Formiche.net Cina, cacciabombardiere precipita ed esplode: Taiwan nega l’abbattimento

Un Sukhoi Su-35, un cacciabombardiere cinese, è precipitato sull’isola di Taiwan finendo in una palla di fuoco. Le dinamiche dell’incidente sono ancora da chiarire. La prima ipotesi, quella di un abba ...

Precipita un jet cinese. Guasto tecnico, abbattimento o fake news?

Video e immagini sono rimbalzati sui siti di mezzo mondo (soprattutto indiani). Il ministero della Difesa di Taiwan ha definito una "fake news" l'ipotesi di abbattimento ad opera del sistema di difesa ...

Un Sukhoi Su-35, un cacciabombardiere cinese, è precipitato sull’isola di Taiwan finendo in una palla di fuoco. Le dinamiche dell’incidente sono ancora da chiarire. La prima ipotesi, quella di un abba ...Video e immagini sono rimbalzati sui siti di mezzo mondo (soprattutto indiani). Il ministero della Difesa di Taiwan ha definito una "fake news" l'ipotesi di abbattimento ad opera del sistema di difesa ...