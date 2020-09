Suarez Juventus, accelerata totale: le cifre dell’ingaggio e un solo ostacolo (Di venerdì 4 settembre 2020) Suarez Juventus- Come evidenziato dalla stampa spagnola, la Juventus sarebbe pronta ad accelerare per cercare di strappare Suarez al Barcellona. L’attaccante, fuori dal progetto blaugrana, dovrà trattare la buonuscita con il club spagnolo prima di dare il via libera alla Juventus. Nonostante la conferma di Messi, e il grande rapporto tra l’argentino e Suarez, l’uruguaiano saluterà comunque la maglia blaugrana. Suarez Juventus, le cifre dell’ingaggio: spesa meno onerosa di Dzeko Suarez resta in vantaggio su Dzeko a causa delle problematiche tra Napoli e Roma per il passaggio in giallorosso di Milik. La Juve sarebbe pronta allo scatto decisivo sul numero 9 del Barça. Un ... Leggi su juvedipendenza

