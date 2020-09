Su Twitter è stato violato uno dei profili del primo ministro indiano (Di venerdì 4 settembre 2020) Il primo ministro indiano, Narendra Modi (foto di Drew Angerer/Getty Images)John Wick, il noto sicario interpretato sul grande schermo da Keanu Reeves, ha violato l’account Twitter del sito ufficiale del primo ministro indiano Narendra Modi. O almeno è quello che i cybercriminali hanno scritto nell’ultimo post pubblicato con l’account di cui si sono impossessati il 3 settembre. https://Twitter.com/simplyirfan/status/1301298701164445698?ref src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1301298701164445698%7Ctwgr%5Eshare 3&ref url=https%3A%2F%2Fwww.wionews.com%2Fentertainment%2Fthe-curious-case-of-john-wick-how-is-pm-modi-websites-Twitter-hacker-related-to-keanu-reeves-324919 Con una ... Leggi su wired

Ultime Notizie dalla rete : Twitter stato Violato il profilo Twitter del primo ministro indiano Modi La Stampa Su Twitter è stato violato uno dei profili del primo ministro indiano

L'account del sito ufficiale del premier Narendra Modi è stato "bucato" da un gruppo di cyber criminali, che hanno tentato di truffare poi i follower con donazioni in criptovalute John Wick, il noto s ...

L'account del sito ufficiale del premier Narendra Modi è stato "bucato" da un gruppo di cyber criminali, che hanno tentato di truffare poi i follower con donazioni in criptovalute John Wick, il noto s ...