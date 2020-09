Sondaggi, il Sì al referendum trasversale ai partiti: il 71% a favore del taglio degli eletti. Regionali, testa a testa in Puglia e Toscana (Di venerdì 4 settembre 2020) Mancano ormai due settimane alla chiamate alle urne del 20 e 21 settembre: si voterà per eleggere giunta e governatore in 7 Regioni, mentre in tutta Italia i seggi sono aperti per il referendum sul taglio dei parlamentari. Se a fine luglio erano a conoscenza del voto sulla riforma costituzionale circa un elettore su tre, il Sondaggio di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera rileva che oggi sono l’81% gli italiani che sono a conoscenza del referendum. L’affluenza viene stimata al 52% mentre sull’esito non sembra esserci dubbi: il 71% di chi andrà a votare è a favore del Sì, quindi della riduzione da 945 a 600 degli eletti. La partecipazione al referendum potrà contare sul traino delle elezioni ... Leggi su ilfattoquotidiano

