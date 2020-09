Prati, ristorante trasformato in un ring: continue risse e violente aggressioni, locale chiuso (Di venerdì 4 settembre 2020) Il 2 settembre scorso gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Prati, diretto da Filiberto Mastrapasqua, hanno dato esecuzione al provvedimento del Questore di Roma con il quale è stata disposta la sospensione, per la durata di 7 giorni, dell’attività di un ristorante di Via Vespasiano nel quartiere romano di Prati. L’Autorità di pubblica sicurezza ha emanato tale provvedimento con il quale sono state abbassate le saracinesche dell’attività, poiché era divenuta negli ultimi mesi teatro di risse e violente aggressioni. In particolare, un soggetto, legato al ristorante sia da rapporti di parentela che lavorativi, si è reso protagonista di svariate e brutali aggressioni, alcune delle ... Leggi su ilcorrieredellacitta

