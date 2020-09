Pierluigi Diaco sbotta: “Non perdo certo tempo con quello che la gente scrive sui social” (Di venerdì 4 settembre 2020) “Una regia dietro gli attacchi nei miei confronti sui social? Non lo so e non mi interessa. Due mesi fa sono uscito dai social e non ho più visto nulla. Non mi interessa neanche troppo leggere di me stesso. Posso leggere una critica di un giornalista o di un telespettatore che mi scrive, ma non perdo certo tempo con quello che scrivono sui social dove ci sono troppe semplificazioni e troppa superficialità”. Pierluigi Diaco è lapidario nell’esprimere, in un’intervista a Leggo, il suo pensiero sul ruolo dei social e sul peso che hanno i giudizi che lì nascono e vengono rilanciati. “Penso che ci sia una dittatura culturale che radio e televisioni subiscono, con una sudditanza che mi colpisce – ha proseguito il ... Leggi su ilfattoquotidiano

