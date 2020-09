Pelle dopo l’estate: macchie solari, rughe, secchezza. Problemi e rimedi (Di venerdì 4 settembre 2020) Cambiare Pelle con gli acidi esfolianti sfoglia la gallery Il rientro in città spesso rivela problematiche della Pelle lasciate in eredità dall’estate, sopratuttto in viso. Le macchie solari sono le più immediate. Ma non sono le uniche, ci sono anche le rughe, la secchezza cutanea e una Pelle più spessa: Per questo, specchio alla mano, è bene iniziare a fare un sincero check-up. E porre rimedio. Leggi anche ... Leggi su iodonna

Dolcesognatore : Se c’è una cosa che ho imparato sulla mia pelle, è che tutto torna. Tutto torna indietro. Arriva il momento della r… - _goodtime__ : @Jnterista_5 @Smg_1908 Candreva all’Europeo si fece male dopo la prima partita. Se arriva pure Pellè meritiamo il fallimento - ExtraMoenia : @repubblica Io cercavo l’Olio Di Vulva®? forse all’Esselunga lo trovo ancora? Fa bene alla pelle, come dopo sole, d… - Notiziedi_it : Salute della pelle dopo l’estate, Basoccu: «Parola d’ordine, nutrire» - andmas01 : @FilippettiNews @Phastidio Il buon Filippetti ha pensato bene di bloccarmi dopo questo twit. Chissà perché questi n… -

Ultime Notizie dalla rete : Pelle dopo Pelle secca dopo l'abbronzatura: come prendersene cura Vogue Italia 04 set 2020

Mentre passo veloce rasente i muri per approfittare dell’ombra che cola dai balconi, il sole urla la sua sinfonia arroventata. Il vento però comincia a scuotere le cime più alte degli alberi assetati, ...

Makeup alla coreana: come realizzarlo in modo perfetto

Il makeup alla Coreana è uno dei ‘must have’ di stagione. Un trucco che in poche e semplici mosse regala un aspetto curato, fresco e frizzante. Adobe Stock Il makeup alla coreana, un trucco perfett ...

Mentre passo veloce rasente i muri per approfittare dell’ombra che cola dai balconi, il sole urla la sua sinfonia arroventata. Il vento però comincia a scuotere le cime più alte degli alberi assetati, ...Il makeup alla Coreana è uno dei ‘must have’ di stagione. Un trucco che in poche e semplici mosse regala un aspetto curato, fresco e frizzante. Adobe Stock Il makeup alla coreana, un trucco perfett ...