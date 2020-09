Non solo Totti: i 6 calciatori di cui vorremmo vedere un biopic (Di venerdì 4 settembre 2020) Ad ottobre uscirà il docu-film sulla vita e la carriera dell'ex capitano giallorosso. Ecco quali biopic di altri giocatori sarebbe bello vedere Leggi su 90min

borghi_claudio : Shhh sono solo sondaggi, non vogliono dire nulla.. zitti e lavorare che il cambiamento passa di qui. Sondaggi To… - borghi_claudio : Ho trovato una maniera per aumentare lo stipendio. Basta fare una domanda (notare, una domanda non un'affermazione… - francescacheeks : ho ascoltato il nuovo disco di Katy Perry, voto DIESCI ??!!! in ogni caso non sono nessuno per dare giudizi su un di… - INGFiore2 : RT @GregoriodeFalco: 'Non si stravolge la Costituzione per un beneficio tanto irrisorio: farlo non è solo pericoloso, è stupido”. Carlo Cot… - iaia71716551 : @LunaRyo7 Ma come e’ in Tendenza in 107 paesi li manca solo l’isola che non c’è ! -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Non solo Messi: il mercato degli "incatenati", chi vuole andare via e non ci riesce la Repubblica Brescia, ingresso unico alle otto per 13 dei 60 istituti superiori

A dieci giorni esatti dall’inizio delle lezioni si è definita la mappa degli istituti superiori che hanno deciso un unico ingresso (alle otto) per metà dei loro studenti, mentre un’altra metà seguirà ...

Silvio Berlusconi ricoverato, parla Zangrillo: ‘Soggetto ad alto rischio per l’età’

A distanza di pochissime ore da ricovero di Silvio Berlusconi al San Raffaele di Milano, sono arrivate le parole di Zangrillo: cosa dice il dottore. Zangrillo parla del ricovero di Silvio Berlusconi: ...

A dieci giorni esatti dall’inizio delle lezioni si è definita la mappa degli istituti superiori che hanno deciso un unico ingresso (alle otto) per metà dei loro studenti, mentre un’altra metà seguirà ...A distanza di pochissime ore da ricovero di Silvio Berlusconi al San Raffaele di Milano, sono arrivate le parole di Zangrillo: cosa dice il dottore. Zangrillo parla del ricovero di Silvio Berlusconi: ...