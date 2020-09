Non siamo politici né giornalisti ma chi scrive che ‘Greta non è servita a niente’ nega la verità (Di venerdì 4 settembre 2020) di Giorgio De Girolamo Non siamo politici né giornalisti. Parliamo e scriviamo pubblicamente, forse soltanto per un comune “senso di utopia” (Gianni Rodari): perché siamo convinti, felicemente accompagnati dalla “migliore scienza” in circolazione, che la più grave minaccia per l’umanità, e solo causalmente anche per il nostro tempo, sia la crisi climatica. Noi non siamo giornalisti, ma Antonio Gurrado, raffinata penna de Il Foglio, purtroppo lo è. E diciamo “purtroppo” perché riteniamo che un giornalista, in quanto protagonista di una pagina bianca da riempire a suo piacimento (cartacea o virtuale che sia), debba almeno tentare, per rispetto di chi lo legge, di rispettare la verità dei fatti. E ... Leggi su ilfattoquotidiano

