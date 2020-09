Milano, incendio in una ditta farmaceutica: due feriti (Di venerdì 4 settembre 2020) incendio divampato in provincia di Milano, ad Abbiategrasso, dove un’azienda è stata inghiottita dalle fiamme ed ha causato due feriti Intorno alle ore 8:30 di questa mattina, venerdì 4 settembre, ad Abbiategrasso una nuvola nera di fumo e la puzza asfissiante ha svegliato l’intera comunità di 30mila abitanti. A prendere fuoco è il secondo piano … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Undici automezzi dei vigili del fuoco sono impegnati dalle 8.30 di venerdì mattina per spegnere il vasto incendio che divampato all'interno dello stabilimento dell'azienda «Lombarda H», a Abbiategrass ...