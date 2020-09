Milan, ufficiale: arriva Brahim Diaz in prestito dal Real Madrid (Di venerdì 4 settembre 2020) Adesso è ufficiale: Brahim Diaz ha firmato fino al 30 giugno 2021 con il Milan e arriva in prestito dal Real Madrid. Il trequartista spagnolo ha già apposto la sua firma sul contratto e nel pomeriggio sarà già a disposizione per il primo allenamento. Potrebbe già essere convocato per l’amichevole che la squadra di Pioli disputerà contro il Monza al Meazza sabato sera: ha scelto la maglia numero 21, lasciata libera da IBrahimovic. Leggi su sportface

