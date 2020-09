Meteo 4 settembre 2020: le previsioni per la giornata di oggi (Di venerdì 4 settembre 2020) Nuova rimonta anticiclonica. Nuova fase di bel tempo con estate settembrina. Le previsioni Meteo per la giornata di oggi 4 settembre 2020. La nuova e decisa espansione dell’anticiclone delle Azzorre sulla nostra penisola, garantirà una nuova fase di tempo stabile e soleggiato con temperature in aumento su valori tipici del periodo. Il clima, infatti, sarà caldo con temperature gradevoli tipiche dell’estate settembrina. Vediamo nel dettaglio le previsioni Meteo per la giornata di oggi 4 settembre 2020. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Terremoto a Messina: la stima provvisoria della scossa Meteo 4 ... Leggi su bloglive

