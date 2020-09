Messi scioglie le riserve: “Resto al Barcellona, mi hanno impedito di lasciare” (Di venerdì 4 settembre 2020) A mettere fine sulla telenovela ci pensa Lionel Messi. L’argentino è uscito allo scoperto e ha fatto chiarezza sul suo futuro. Queste le poche parole rilasciate a ‘Goal.com’: “Non ero felice e volevo lasciare. Non mi è stato permesso in nessun modo e rimarrò nel club, per non andare in una disputa legale. La gestione del club da parte di Bartomeu è un disastro”. Alla fine, quindi, la ‘Pulce’ rimarrà in blaugrana. Appuntamento con il Manchester City, o chi per esso, rimandato alla prossima stagione.L'articolo Messi scioglie le riserve: “Resto al Barcellona, mi hanno impedito di lasciare” CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : +++ #MESSI SCIOGLIE LE RISERVE SUL SUO FUTURO L'ARGENTINO HA PRESO LA DECISIONE: 'MI HANNO COSTRETTO' +++ - - fcin1908it : 'Vidal giocava perché amico di Messi?', la risposta di Rakitic non scioglie i dubbi sul cileno -… -

Ultime Notizie dalla rete : Messi scioglie “Vidal giocava perché amico di Messi?”, la risposta di Rakitic non scioglie i dubbi sul cileno fcinter1908 Messi: «Rimango al Barcellona. La gestione del club da parte di Bartomeu è un disastro»

Lionel Messi ha sciolto le riserve circa il suo futuro: ecco le parole del sei volte Pallone d’Oro che mette fine alla telenovela Lionel Messi ha sciolto le riserve e ha deciso di rimanere al Barcello ...

Messi rimane al Barcellona anche per la stagione 2020/21

LaLiga qualche giorno fa ha rilasciato una dichiarazione in cui si schierava dalla parte del Barcellona nel sostenere la tesi secondo la quale Leo Messi, se avesse voluto recedere dal contratto che l ...

Lionel Messi ha sciolto le riserve circa il suo futuro: ecco le parole del sei volte Pallone d’Oro che mette fine alla telenovela Lionel Messi ha sciolto le riserve e ha deciso di rimanere al Barcello ...LaLiga qualche giorno fa ha rilasciato una dichiarazione in cui si schierava dalla parte del Barcellona nel sostenere la tesi secondo la quale Leo Messi, se avesse voluto recedere dal contratto che l ...