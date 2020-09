L’ordinanza su WhatsApp per la riapertura delle scuole in Campania – ancora falsi (Di venerdì 4 settembre 2020) L’ordinanza su WhatsApp per la riapertura delle scuole in Campania, ovviamente, è un falso. Un fake abominevole. Se avessimo un centesimo per ogni volta che abbiamo visto un documento “ufficiale”, nel senso di un abominevole tarocco al quale qualcuno ha attaccato i loghi di testate giornalistiche influenti (pure sbagliati), di amministrazioni locali e persino di loghi governativi di livello centrale potremmo anche chiudere il Patreon ed evitare di chiedere quel singolo euro ai fan più appassionati e collaborativi. A questo punto saremmo ricchi perché, accidenti, siamo un po’ stanchi di questo eterno girotondo dell’idiozia che parte da una catena di S. Antonio e finisce in un tarocco abominevole con gente che si lamenta con accenti non meno deprecabili. ... Leggi su bufale

